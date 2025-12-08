Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Quarteira, Portugal

Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 313 m²
Atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern und einem Pool in der Innenanlage Vila Lösungsmi…
$1,97M
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 415 m²
One Six Villas ist sechs atemberaubende moderne Villen mit privaten Pools, mit einem einziga…
$1,80M
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Das Haus mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 350 m², völlig neu, mit 3 Parkplätzen, ein…
$3,61M
Immobilienangaben in Quarteira, Portugal

