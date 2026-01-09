Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Povoa de Lanhoso, Portugal

2 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Taide, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Taide, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 144 m²
6-Zimmer-Villa mit 1144 qm Bruttobaufläche, Innen- und Außenpools, Jacuzzi, Garten, Garage u…
$1,69M
Eine Anfrage stellen
