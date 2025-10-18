Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Portimao
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa
  6. Terrasse

Monatliche Miete für Villen mit Terrasse in Portimao, Portugal

1 immobilienobjekt total found
6-Zimmer-Villa in Portimao, Portugal
6-Zimmer-Villa
Portimao, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Portimao, Portugal

mit Schwimmbad