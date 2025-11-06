Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Portimao
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Portimao, Portugal

1 Zimmer
10
2 Zimmer
11
3 Zimmer
12
4 Zimmer
6
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
$530,199
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Portimao, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen