Haus mit Garten kaufen in Oeiras, Portugal

Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Villa 4 Triplex-Schlafzimmer mit einer Fläche von 227 m², mit 4 Parkplätzen, 2 Balkonen und …
$1,87M
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, neu, 185 qm, Gesamtfläche von 256 m2, eine Terrasse von 62 m2 und…
$1,58M
