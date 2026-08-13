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Wohnimmobilien in Odivelas, Portugal

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Odivelas, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Odivelas, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Diese schöne Villa besteht aus fünf geräumigen und komfortablen Schlafzimmern, ist perfekt, …
$496,622
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