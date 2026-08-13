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Wohnimmobilien in Marinha Grande, Portugal

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Pool, auf einem…
$455,857
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Immobilienangaben in Marinha Grande, Portugal

mit Garten
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