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Wohnimmobilien in Lourinha, Portugal

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$717,976
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Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Villa mit Meerblick in der Nähe von Praia da Araya Branca, Lorinha. In der   Eigentumswohnun…
$613,753
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 107 m2, in der Nähe des Zentrums von Vila da Lou…
$324,247
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Lourinha, Portugal
Penthouse
Lourinha, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 235 m²
Moderne und luxuriöse Wohnung in einer herrlichen Lage mit Panoramablick auf den Atlantik.Da…
$1,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 84 m²
Wohnung 1 Schlafzimmer mit Meerblick, auf der ersten Linie von Praia da Areia Branca.Planung…
$335,827
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Neue Wohnung mit 1 Schlafzimmer, befindet sich im Dorf Abelheira an der Silberküste von Port…
$220,763
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TekceTekce
Wohnung in Lourinha, Portugal
Wohnung
Lourinha, Portugal
Fläche 655 m²
Dieser neue Wohnkomplex, bestehend aus 3 Häusern und 14 Ein- und Zweizimmerwohnungen von 70m…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Die neue Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Dorf Abeleira an der Silberküste Portugals. Di…
$313,716
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Die neue Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Dorf Abeleira an der Silberküste Portugals. Di…
$325,335
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Das neue Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich im Dorf Abeleira an der Silberküste …
$307,906
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lourinha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lourinha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Die neue Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Dorf Abeleira an der Silberküste Portugals. Di…
$406,669
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