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Wohnimmobilien in Loures, Portugal

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Loures, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loures, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Wohnung von 85 m2 mit 2 Schlafzimmern und einer Terrasse von 37 m2, in der neuesten privaten…
$536,900
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Loures, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loures, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/10
$548,916
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Villa in Loures, Portugal
Villa
Loures, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 373 m²
Bauernhof, auf dem Land, mit schöner Aussicht auf die Landschaft und die Berge. Home für die…
$871,433
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Immobilienangaben in Loures, Portugal

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