Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Loule
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Loule, Portugal

Quarteira
58
Almancil
43
Boliqueime
12
6 immobilienobjekte total found
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Das Haus mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 350 m², völlig neu, mit 3 Parkplätzen, ein…
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 313 m²
Atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern und einem Pool in der Innenanlage Vila Lösungsmi…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 277 m²
Zwei Doppelhaushälften mit 2 Etagen plus Keller. Die erste Etage besteht aus einer Eingangsh…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 415 m²
One Six Villas ist sechs atemberaubende moderne Villen mit privaten Pools, mit einem einziga…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Villa in Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Schlafräume 5
Charmante Villa 5 + 1 Schlafzimmer mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in der N…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 265 m²
Ein atemberaubendes 3-Zimmer-Stadthaus, das von Vasco Vieira entworfen wurde, befindet sich …
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24

Eigenschaftstypen in Loule

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Loule, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen