Eigentumswohnungen in Lissabon, Portugal

3 immobilienobjekte total found
Condo 5 zimmer in Cascais, Portugal
Condo 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Stockwerk 1
Die luxuriösen 5-Zimmer-Apartments befinden sich im exklusiven Condominium Parque Cidadela i…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Condo 6 zimmer in Cascais, Portugal
Condo 6 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Die herrliche 6-Zimmer-Wohnung mit Meerblick befindet sich in einem exklusiven Kondominium i…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Condo 4 zimmer in Vila Franca de Xira, Portugal
Condo 4 zimmer
Vila Franca de Xira, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 3/3
$528,413
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
Remax
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

