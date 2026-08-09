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Stadthäuser in Lagoa, Portugal

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Reihenhaus in Ferragudo, Portugal
Reihenhaus
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stadthaus im modernen Stil, in einer ruhigen Gegend, einen kurzen Spaziergang von Ferragudu,…
$393,006
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Reihenhaus in Lagoa, Portugal
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Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Vale de Milho Village ist ein   Investitionsprojekt « schlüsselfertig » mit 32 Stadthäusern …
$733,996
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Immobilienangaben in Lagoa, Portugal

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