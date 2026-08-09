Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Lagoa, Portugal

;
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Parchal, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Parchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
2-stöckige Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Elite-Komplex Gramacho Residences. Das Apartmen…
$299,667
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lagoa, Portugal

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen