Niederlassungserlaubnis in Portugal

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
📆Ausgestellt für 2 Jahre, können Sie dann für 3 und dann sofort Staatsbürgerschaft verlängern 🕒wird in 180 Tagen durchgeführt (90 Tage Visa-Verarbeitung am Konsulat + 90 Tage nach dem Besuch Portugals Kunststoff ist erledigt)
Die Portugal-Aufenthaltserlaubnis für finanziell unabhängige Personen richtet sich an Personen, die über die Mittel verfügen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne in Portugal einer Beschäftigung nachgehen zu müssen. Dieses Programm bietet einen optimierten Prozess zur Erlangung einer Au…
Portugal hat sich mit seinen malerischen Landschaften, seiner lebendigen Kultur und seiner florierenden Technologieszene zur ersten Wahl für digitale Nomaden entwickelt, die eine perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit suchen. Und jetzt, mit der Einführung der Aufenthaltsgenehmigung fü…
Portugal ist durch sein innovatives Golden Visa-Programm zu einem der beliebtesten Reiseziele für Investoren geworden, die einen Wohnsitz in Europa suchen. Dieses Programm bietet Nicht-EU-Bürgern die Möglichkeit, durch eine qualifizierte Investition in Portugal eine Aufenthaltserlaubnis zu e…