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Häuser in Grandola, Portugal

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Villa in Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Villa   200   m2   besteht aus   von 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, voll möbliert, ausgestatt…
$686,570
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Haus 4 Schlafzimmer in Grandola, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Grandola, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 394 m²
Diese spektakuläre Villa ist brandneu und ist bereit, sich zu bewegen, mit luxuriösen Finish…
$4,43M
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