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Wohnimmobilien in Grandola, Portugal

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Villa   200   m2   besteht aus   von 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, voll möbliert, ausgestatt…
$686,570
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Carvalhal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Carvalhal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung mit 1 Schlafzimmer von 45 qm, völlig neu, in Comport, neben den besten Stränden …
$265,844
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Haus 4 Schlafzimmer in Grandola, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Grandola, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 394 m²
Diese spektakuläre Villa ist brandneu und ist bereit, sich zu bewegen, mit luxuriösen Finish…
$4,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grandola, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grandola, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Luxusimmobilie T2 mit moderner Architektur und gemütlicher Atmosphäre in einem privaten Eige…
$389,240
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Wohnung in Grandola, Portugal
Wohnung
Grandola, Portugal
Fläche 228 m²
Luxus zweistöckiges Wohnhaus, wo Eleganz mit Komfort und Komfort kombiniert wird. Dieser Woh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grandola, Portugal
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Grandola, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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