Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Ferreira do Zezere
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Ferreira do Zezere, Portugal

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 6 zimmer in Ferreira do Zezere, Portugal
Ferienhaus 6 zimmer
Ferreira do Zezere, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/2
Ein interessantes Investitionsangebot steht zum Verkauf. Drei Positionen 1. Grundstück, Fläc…
$337,524
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen