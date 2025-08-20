Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Ferreira do Zezere
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ferreira do Zezere, Portugal

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Ferreira do Zezere, Portugal
Villa 4 zimmer
Ferreira do Zezere, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/2
Tauchen Sie ein in den Charme von Ferreira do Zêzere, einer malerischen Stadt in Tomar, Port…
$192,265
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen