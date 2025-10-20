Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Ferreira do Zezere
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ferreira do Zezere, Portugal

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 11 zimmer in Beco, Portugal
Wohnung 11 zimmer
Beco, Portugal
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Stockwerk 2/2
Experience the best of Portugal in Ferreira do Zêzere, Tomar. This stunning 2-story condomin…
$726,551
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
