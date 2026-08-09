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Penthäuser in Faro, Portugal

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10 immobilienobjekte total found
Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Penthouse - 3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 142 qm, brandneu, mit 2 Parkplätzen, einem…
$1,91M
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Penthouse in Albufeira, Portugal
Penthouse
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Diese eleganten Apartments sind quadratisch.  178 – 188 qm, einschließlich einer Eliteküche …
$1,61M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,54M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Carvoeiro, Portugal
Penthouse 5 zimmer
Carvoeiro, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Etagenzahl 2
Dieses Penthouse-Apartment liegt an einem der begehrtesten Reiseziele der Welt und ist ein w…
$2,58M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$1,89M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,64M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,54M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,32M
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Penthouse in Faro, Portugal
Penthouse
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
We present an exclusive development comprising 38 luxury flats, available in 2, 3, 4 and 4+1…
$1,15M
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Penthouse in Lagoa, Portugal
Penthouse
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Dieses Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Orte der Welt, ist ein echtes Juwel…
$2,90M
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Immobilienangaben in Faro, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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