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Wohnungen in Castro Marim, Portugal

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Castro Marim, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 84 m²
Das Verde Lago Resort Projekt bietet   Eine garantierte Mindestrendite von bis zu 5% pro Jah…
$693,540
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Castro Marim, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$866,925
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