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Stadthäuser in Caldas da Rainha, Portugal

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Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$405,386
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Immobilienangaben in Caldas da Rainha, Portugal

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