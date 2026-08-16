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Häuser in Braga, Portugal

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Das auf einem 464 qm großen Grundstück gelegene Haus kombiniert zeitgenössische Linien mit t…
$987,064
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Villa in Esposende, Portugal
Villa
Esposende, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Charmante Villa mit 3 Schlafzimmern auf einem Grundstück von 230 m2 mit einer großartigen La…
$522,860
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