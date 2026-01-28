Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Guimaraes
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Guimaraes, Portugal

8 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Das auf einem 464 qm großen Grundstück gelegene Haus kombiniert zeitgenössische Linien mit t…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 559 m²
5-Zimmer-Haus mit 559 qm Bruttobaufläche, Schwimmbad, Garten und Garage für drei Autos, auf …
$1,78M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Das auf einem 464 qm großen Grundstück gelegene Haus kombiniert zeitgenössische Linien mit t…
$987,064
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Haus 5 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 559 m²
5-Zimmer-Haus mit 559 qm Bruttobaufläche, Schwimmbad, Garten und Garage für drei Autos, auf …
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 559 m²
5-Zimmer-Haus mit 559 qm Bruttobaufläche, Schwimmbad, Garten und Garage für drei Autos, auf …
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 559 m²
5-Zimmer-Haus mit 559 qm Bruttobaufläche, Schwimmbad, Garten und Garage für drei Autos, auf …
$1,74M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Das auf einem 464 qm großen Grundstück gelegene Haus kombiniert zeitgenössische Linien mit t…
$987,064
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Guimaraes, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Guimaraes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Das auf einem 464 qm großen Grundstück gelegene Haus kombiniert zeitgenössische Linien mit t…
$985,231
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Guimaraes, Portugal

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen