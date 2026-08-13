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Wohnimmobilien in Barreiro, Portugal

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barreiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barreiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, neu, mit einer Gesamtfläche von 117 qm, mit Parkplatz und Balko…
$328,910
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