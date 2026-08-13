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Wohnimmobilien in Amarante, Portugal

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1 immobilienobjekt total found
Haus 9 zimmer in Amarante, Portugal
Haus 9 zimmer
Amarante, Portugal
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 541 m²
Etagenzahl 3
Das Haus befindet sich auf einem Tal, das Ihnen einen atemberaubenden Panoramablick über die…
$826,430
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Immobilienangaben in Amarante, Portugal

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