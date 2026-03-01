  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Piaseczno County
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Piaseczno County, Polen

gmina Lesznowola
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Alle anzeigen Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Kolonia Warszawska, Polen
von
$206,564
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
IHRE OAKEN ESTATE - BAUGEWERBE IN PROGRESS!Willkommen - ein neues Anwesen von Zwei-Zimmer-Häusern zum Verkauf. Jedes Haus ist fünf oder vier Zimmer:Erdgeschoss: Wohnzimmer, Kochnische, WC, Gästezimmer/Büro, technisches ZimmerEtage: drei Zimmer, Badezimmer (es gibt keine Schlafanzüge im erste…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
90.0
208,449
Immobilienagentur
James House
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen