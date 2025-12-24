  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Piastow
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Piastow, Polen

Woiwodschaft Masowien
12
Woiwodschaft Großpolen
13
Warschau
8
Posen
12
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polen
von
$206,497
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Haus mit 20 2-stöckigen Wohnungen und 20 einstöckigen Wohnungen Zweistöckige Wohnungen mit den Maßen 112 m2-123 m2 + Gemüsegarten mit einer Fläche von 45 m2 bis 250 m2 20 Wohnungen in der Größe von 77 m2 - 87 m2 mit Balkon und Dachterrasse Geplanter Fertigstellungstermin: 2025-12-31 …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen