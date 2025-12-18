  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Lesznowola
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in gmina Lesznowola, Polen

Woiwodschaft Masowien
12
Woiwodschaft Großpolen
13
Warschau
8
Posen
12
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Alle anzeigen Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Polen
von
$198,073
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
IHRE OAKEN ESTATE - BAUGEWERBE IN PROGRESS!Willkommen - ein neues Anwesen von Zwei-Zimmer-Häusern zum Verkauf. Jedes Haus ist fünf oder vier Zimmer:Erdgeschoss: Wohnzimmer, Kochnische, WC, Gästezimmer/Büro, technisches ZimmerEtage: drei Zimmer, Badezimmer (es gibt keine Schlafanzüge im erste…
Immobilienagentur
James House
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen