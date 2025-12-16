  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Lebus
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Woiwodschaft Lebus, Polen

Grünberg in Schlesien
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Grünberg in Schlesien, Polen
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
? Erschließen Sie sich exklusive Möglichkeiten im boomenden Immobilienkorridor Westpolens! Entdecken Sie das ungenutzte Potenzial entlang der wachsenden Achse, die Zielona Góra und Berlin verbindet. Wir bieten Off-Market-Investitionsmöglichkeiten für diejenigen, die Wohn- und Industrieproje…
Bauherr
FredCo
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen