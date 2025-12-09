  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Liszki
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in gmina Liszki, Polen

Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Bussen, Polen
von
$196,564
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: ECKTEIL eines Reihenhauses im Bauträgerzustand, ABHOLBEREIT, mit einem Grundstück von 62 m2, das Haus hat 3 Etagen. Zum Haus gehört ein Außenparkplatz., LAGE UND GEBÄUDE: Budzyń, ca. 200 m vom See in Kryspinów entfernt, in der Nähe des Biedronka-Geschäfts und anderer Einzelhand…
