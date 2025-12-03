  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

Krakau
1
Landkreis Krakau
1
gmina Liszki
1
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Bussen, Polen
von
$196,564
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: ECKTEIL eines Reihenhauses im Bauträgerzustand, ABHOLBEREIT, mit einem Grundstück von 62 m2, das Haus hat 3 Etagen. Zum Haus gehört ein Außenparkplatz., LAGE UND GEBÄUDE: Budzyń, ca. 200 m vom See in Kryspinów entfernt, in der Nähe des Biedronka-Geschäfts und anderer Einzelhand…
Immobilienagentur
Grupa Gamp
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Krakau, Polen
von
$95,944
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 7
Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einem modernen Mehrfamilienhaus zu kaufen. Die Investition sorgt für Komfort und eine freundliche Gegend. Im zentralen Teil des Anwesens wird ein grüner Park mit einer Entspannungszone und Gassen errichtet. Der geplante Termin für die Fertigstellung der …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
