  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Großpolen
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Woiwodschaft Großpolen, Polen

Posen
12
Landkreis Posen
1
gmina Kleszczewo
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
TOP TOP
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Posen, Polen
von
$123,611
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Ein elegantes, kaskadierendes Gebäude mit moderner Architektur beherbergt nur 118 Apartments, die Privatsphäre, Komfort und eine exklusive urbane Atmosphäre gewährleisten.Das Angebot umfasst sowohl 25 m2 Studios als auch geräumige Apartments bis zu 120 m2, darunter Unterkünfte mit Terrassen …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Posen, Polen
von
$127,721
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Alle anzeigen Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Posen, Polen
von
$116,483
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Alle anzeigen Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Posen, Polen
von
$118,950
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Posen, Polen
von
$106,891
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polen
von
$59,585
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Der Kleszczewo-Park ist ein Investitionsprojekt, das mit seiner Funktionalität und Lage den Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Bewohner gerecht wird. Der Bau des Komplexes des Kleszczewo-Parks gliederte sich in mehrere Etappen. Komfort und Bequemlichkeit: Gebäude mit Aufzügen …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Wohnanlage Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Posen, Polen
von
$155,941
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Ein zeitgenössisches Wohnprojekt im dynamisch wachsenden Stadtteil Starołęka in Poznań. Die Investition besteht aus zwei modernen Gebäuden, die Funktionalität, Ästhetik und Alltagskomfort kombinieren.Ein herausragendes Merkmal des Projekts ist die Dachterrasse, die als ein Raum für Entspannu…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Posen, Polen
von
$83,846
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Diese prestigeträchtige Wohnanlage bietet eine Vielzahl von Wohnungen, ideal für Singles und Familien. Wählen Sie aus funktionalen Studios, Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern sowie luxuriösen Terrassenapartments, die selbst die anspruchsvollsten Käufer zufriedenstellen. Jede Wohnung mit Ba…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Alle anzeigen Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Posen, Polen
von
$79,755
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Moderne Wohnanlage, in einem ruhigen und grünen Teil von Poznan. Sie wird im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen. Das Hotel liegt in der Gegend von Selawy Straße in der Gegend von Naramovice, in der Nähe des Naturreservats Zhuravinec in der Nähe des Varta Flusses.Zum Zentrum von Poznan n…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Posen, Polen
von
$83,248
Etagenzahl 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe Apartamen…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Posen, Polen
von
$118,178
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Auf der Suche nach dem perfekten Ort zum Leben oder Investieren? Eine erstaunliche Gelegenheit erwartet Sie an der Kreuzung der Straßen Yanicki und Dombrowski im prestigeträchtigen Bezirk Posen-Jerzyce. Das Projekt entstand mit Sorge um den Komfort der Bewohner, bietet eine autarke Stadt in …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Alle anzeigen Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Posen, Polen
von
$113,194
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Posen, Polen
von
$116,866
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wir präsentieren ein exklusives Premium-Projekt im Herzen von Posen, das hochwertige Leistung, Umgebung mit Grünflächen und elegante Innenräume kombiniert. Dies ist eine großartige Gelegenheit für diejenigen, die einen luxuriösen Wohnort suchen, sowie für Investoren, die an stabilen Investit…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen