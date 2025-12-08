  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Warschau
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Warschau, Polen

Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Warschau, Polen
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Datum: 3Q 2026 Preise: 680,900 zł - 1,100.000 złÜBER DIE INVESTITION85 Wohnungen werden in Wlochy gebaut. Der Vorteil ist vor allem die Lage. Es wird in der Nähe der wichtigsten Arterie von Warschau - Jerusalem Alley gebaut, von dem Sie zum Bahnhof gehen können und nur 15 Minuten mit dem Zug…
Wohnanlage Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Warschau, Polen
von
$125,918
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Der Name des Komplexes im Warschauer Stadtteil Rakow bezieht sich auf das schwedische Wort, das Stille und Harmonie symbolisiert. Diese neuen Wohnungen im Warschauer Stadtteil Włochy stellen eine Investition dar, die zwei sorgfältig gestaltete Gebäude mit drei und sieben Stockwerken sowie ei…
Wohnanlage Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Warschau, Polen
von
$102,108
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fertigstellungstermin: Mai 2024 Preise: 402.868 Zlau - 780.570 Zlau INVESTITIONSBESCHREIBUNG: Flachhaus 3-stöckige Häuser, Gebäude in modularer Holztechnik, umweltfreundlich und anwohnerfreundlich Moderne 1, 2, 3, 4-Zimmer-Wohnungen von 25 bis ca. 68 m2 Niedrige Betriebskosten - ECO-Ba…
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Warschau, Polen
von
$126,702
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Warschau, Polen
von
$186,942
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Die Apartments befinden sich in einem der beliebtesten Viertel von Warschau - Wola. Die neue Etappe ist Teil des Anwesens und verfügt über insgesamt 136 Wohnungen mit Flächen von 28 m2 bis 96 m2. Jede von ihnen verfügt über einen Balkon, eine Terrasse, eine Loggia oder einen Garten. Es gibt …
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warschau, Polen
von
$163,702
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Datum: 4. Quartal 2024 Preise: 646.100 PLN - 1.549.400 PLN Neue Wohnungen zum Verkauf im Warschauer Stadtteil Gocław sind ein Projekt von nsMoon Studio. Die Architekten' Ziel war es, komfortable und friedliche Lebensbedingungen für die zukünftigen Bewohner der Investition zu schaff…
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$205,567
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Neuinvestition in Slauewiec – Rynek Pierwotny Das gesamte Gut besteht aus drei modernen Gebäuden. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnungen mit Gartenanlage. Die übrigen Wohnungen sind mit großzügigen Balkonen ausgestattet. Außerdem haben wir eine zweigeschossige Tiefgarage mit Kennzeichenlese…
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Warschau, Polen
von
$272,901
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Ich lade Sie ein, Wohnungen in einer neuen Investition auf einer der renommiertesten Straßen in Warschau in der Nähe des Varso Tower Wolkenkratzer zu kaufen.Eine moderne Investition mit zeitloser Architektur besteht aus 2 modernen Gebäuden.Auf dem Dach eines der Gebäude gibt es einen Garten …
