  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Landkreis Krakau
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Landkreis Krakau, Polen

gmina Liszki
1
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Bussen, Polen
von
$196,564
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: ECKTEIL eines Reihenhauses im Bauträgerzustand, ABHOLBEREIT, mit einem Grundstück von 62 m2, das Haus hat 3 Etagen. Zum Haus gehört ein Außenparkplatz., LAGE UND GEBÄUDE: Budzyń, ca. 200 m vom See in Kryspinów entfernt, in der Nähe des Biedronka-Geschäfts und anderer Einzelhand…
Immobilienagentur
Grupa Gamp
Auf der Karte
