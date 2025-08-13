  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Akanthou, Nordzypern
$261,790
24
Letzte Aktualisierung: 13.08.25

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou

Objekteigenschaften

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

  • Online-Tour

Über den Komplex

Über das Projekt
K Islands ist ein von tropischen Inseln inspiriertes, direkt am Strand gelegenes Wohnresort in Tatlısu, Nordzypern, entwickelt von Kensington Cyprus. Mit ununterbrochenem Meerblick und einer erstklassigen Lage in erster Meereslinie vereint dieses Projekt natürliche Schönheit mit modernem Luxus. Es wurde für Komfort, Freizeit und Kapitalanlage konzipiert und ist die ideale Wahl für Käufer, die direkt vom Bauträger erwerben möchten.

Wichtige Highlights

  • Direkte Strandlage mit privater Sandbucht

  • Atemberaubender Meer- und Bergblick von jeder Wohnung

  • Niedrige Bebauung, umgeben von tropischen Gartenanlagen

  • Resortähnliche Einrichtungen für Wellness, Freizeit und Unterhaltung

  • Entwickelt von dem renommierten Bauträger Kensington Cyprus in Nordzypern

Verfügbare Wohnungstypen
K Islands bietet eine vielfältige Auswahl – von stilvollen Studios bis zu großzügigen Insel-Villen:

  • Studio-Wohnungen

  • 2-Zimmer-Wohnungen (1 Schlafzimmer)

  • 2-Zimmer-Penthouse-Wohnungen (1 Schlafzimmer)

  • 2-Zimmer-Insel-Villen (1 Schlafzimmer)

  • 2-Zimmer-Reihenhäuser (1 Schlafzimmer)

Lage-Highlights
In der ruhigen, aber gut angebundenen Region Tatlısu gelegen, bietet das Projekt schnellen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, Freizeitangeboten und Küstenaktivitäten.

  • Direkte Strandlage mit privater Sandbucht

  • 15 Minuten zum Korineum Golf Club in Esentepe

  • 40 Minuten nach Kyrenia und Famagusta

  • 75 Minuten zum Internationalen Flughafen Larnaka

  • Geschäfte, Cafés und Spazierwege in der Nähe

Ausstattung
K Islands bietet ein vollständiges Resort-Erlebnis mit modernen Annehmlichkeiten:

  • Bistro und Poolbar

  • Spa- und Wellnesscenter mit Sauna und Dampfbad

  • Beheiztes Hallenbad mit Salzwassertechnologie

  • Fitnesscenter, Yoga- und Meditationsbereiche

  • Wassersportmöglichkeiten und Kräutergärten

  • Kinderclub, Spielplätze, Spazier- und Radwege

  • Exklusives K Islands Clubhaus mit Lounge für Bewohner

Zahlungsoptionen
35 % Anzahlung bei Vertragsunterzeichnung (abzüglich Reservierungsgebühr), die restlichen 65 % zinsfrei über 36 Monate zahlbar. 5 % Rabatt bei vollständiger Zahlung bei Vertragsunterzeichnung. Monatliche oder vierteljährliche Ratenzahlung möglich.

Warum in K Islands, Tatlısu investieren
Kaufen Sie Ihre Wohnung direkt vom Bauträger in direkter Strandlage – mit hochwertiger Ausstattung und flexiblen Ratenplänen. Die Kombination aus Lage in erster Meereslinie, Direktverkauf vom Bauträger und hohem Mietpotenzial macht K Islands zu einer sicheren Investition für Käufer aus dem Vereinigten Königreich und Europa.

Über uns

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 72.0 – 85.0
Preis pro m², USD 4,723 – 7,925
Wohnungspreis, USD 401,413 – 570,569
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 85.0
Preis pro m², USD 4,185
Wohnungspreis, USD 355,767
Wohnungen Studio
Fläche, m² 45.0
Preis pro m², USD 5,818
Wohnungspreis, USD 261,790

Standort auf der Karte

Akanthou, Nordzypern

