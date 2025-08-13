Wohnung in einem Neubau NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Über das Projekt

K Islands ist ein von tropischen Inseln inspiriertes, direkt am Strand gelegenes Wohnresort in Tatlısu, Nordzypern, entwickelt von Kensington Cyprus. Mit ununterbrochenem Meerblick und einer erstklassigen Lage in erster Meereslinie vereint dieses Projekt natürliche Schönheit mit modernem Luxus. Es wurde für Komfort, Freizeit und Kapitalanlage konzipiert und ist die ideale Wahl für Käufer, die direkt vom Bauträger erwerben möchten.

Wichtige Highlights

Direkte Strandlage mit privater Sandbucht

Atemberaubender Meer- und Bergblick von jeder Wohnung

Niedrige Bebauung, umgeben von tropischen Gartenanlagen

Resortähnliche Einrichtungen für Wellness, Freizeit und Unterhaltung

Entwickelt von dem renommierten Bauträger Kensington Cyprus in Nordzypern

Verfügbare Wohnungstypen

K Islands bietet eine vielfältige Auswahl – von stilvollen Studios bis zu großzügigen Insel-Villen:

Studio-Wohnungen

2-Zimmer-Wohnungen (1 Schlafzimmer)

2-Zimmer-Penthouse-Wohnungen (1 Schlafzimmer)

2-Zimmer-Insel-Villen (1 Schlafzimmer)

2-Zimmer-Reihenhäuser (1 Schlafzimmer)

Lage-Highlights

In der ruhigen, aber gut angebundenen Region Tatlısu gelegen, bietet das Projekt schnellen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, Freizeitangeboten und Küstenaktivitäten.

15 Minuten zum Korineum Golf Club in Esentepe

40 Minuten nach Kyrenia und Famagusta

75 Minuten zum Internationalen Flughafen Larnaka

Geschäfte, Cafés und Spazierwege in der Nähe

Ausstattung

K Islands bietet ein vollständiges Resort-Erlebnis mit modernen Annehmlichkeiten:

Bistro und Poolbar

Spa- und Wellnesscenter mit Sauna und Dampfbad

Beheiztes Hallenbad mit Salzwassertechnologie

Fitnesscenter, Yoga- und Meditationsbereiche

Wassersportmöglichkeiten und Kräutergärten

Kinderclub, Spielplätze, Spazier- und Radwege

Exklusives K Islands Clubhaus mit Lounge für Bewohner

Zahlungsoptionen

35 % Anzahlung bei Vertragsunterzeichnung (abzüglich Reservierungsgebühr), die restlichen 65 % zinsfrei über 36 Monate zahlbar. 5 % Rabatt bei vollständiger Zahlung bei Vertragsunterzeichnung. Monatliche oder vierteljährliche Ratenzahlung möglich.

Warum in K Islands, Tatlısu investieren

Kaufen Sie Ihre Wohnung direkt vom Bauträger in direkter Strandlage – mit hochwertiger Ausstattung und flexiblen Ratenplänen. Die Kombination aus Lage in erster Meereslinie, Direktverkauf vom Bauträger und hohem Mietpotenzial macht K Islands zu einer sicheren Investition für Käufer aus dem Vereinigten Königreich und Europa.

Über uns

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.