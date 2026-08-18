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Wohnungen am Meer in Lefkosa District, Nordzypern

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nikosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Gonyeli, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gonyeli, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
$96,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
$79,489
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Eigenschaftstypen in Lefkosa District

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Lefkosa District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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