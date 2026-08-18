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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Lefkosa District, Nordzypern

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nikosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$333,575
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Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$345,233
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Studio 1 zimmer in Gonyeli, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gonyeli, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
$96,211
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Eigenschaftstypen in Lefkosa District

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Lefkosa District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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