Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefkoşa District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Lefkosa District, Nordzypern

;
Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nikosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
20 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
2-Schlafzimmer-Wohnungen in zentraler Lage in Lefkoşa, Nordzypern Die Wohnungen befinden sic…
$142,464
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$333,575
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Dieses Projekt befindet sich günstig im Südwesten des historischen Zentrums von Limassol in …
$276,530
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
DD CO DEDD CO DE
Penthouse in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$345,233
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 5
2-Schlafzimmer-Wohnungen in zentraler Lage in Lefkoşa, Nordzypern Die Wohnungen befinden sic…
$187,244
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gonyeli, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gonyeli, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
$144,002
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 26/34
Apartments for sale in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper wi…
$912,255
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
$50,113
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$63,246
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Gonyeli, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gonyeli, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
$96,211
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Property Summary - A Fourth floor Apt. - Extending to approximately 85 sq. m. internal a…
$204,913
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Im Herzen von Nordzypern gelegen, ist Kyrenia eine atemberaubende Küstenstadt, die eine perf…
$434,146
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Stockwerk 3
Immobilienzusammenfassung - Eine Wohnung im dritten Stock. - Ausdehnung auf ca. 122 qm. …
$280,948
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
$79,489
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 29/34
For sale a penthouse in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper w…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$47,233
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$72,577
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Lefkosa District

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Lefkosa District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen