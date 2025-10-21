Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Lefkosa, Nordzypern

27 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Dieses Projekt befindet sich günstig im Südwesten des historischen Zentrums von Limassol in …
$272,119
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnung 1 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
$126,226
Estate Service 24
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
This project, located in a serene residential area of Nicosia near the city center, Universi…
$322,587
Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$361,476
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$63,246
Atlas Property
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Drei-Zimmer-Wohnung in einem exklusiven Komplex direkt am Strand von Limassol Stadt. Jede Wo…
$2,61M
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Stockwerk 3
Immobilienzusammenfassung - Eine Wohnung im dritten Stock. - Ausdehnung auf ca. 122 qm. …
$280,948
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$214,553
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$72,577
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$47,233
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
$79,489
Studio 1 zimmer in Gonyeli, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gonyeli, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
$96,211
Wohnung 1 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
$50,113
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Im Herzen von Nordzypern gelegen, ist Kyrenia eine atemberaubende Küstenstadt, die eine perf…
$434,146
Immobilienagentur
ÖVENÇOĞLU GROUP
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Penthouse 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$317,251
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Property Summary - A Fourth floor Apt. - Extending to approximately 85 sq. m. internal a…
$204,913
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung in einem exklusiven Komplex direkt am Strand von Limassol Stadt. Jede Wo…
$2,17M
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$283,350
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 29/34
For sale a penthouse in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper w…
$1,10M
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 26/34
Apartments for sale in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper wi…
$912,255
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gonyeli, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gonyeli, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
$144,002
Immobilienangaben in Lefkosa, Nordzypern

