  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefke District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Lefke District, Nordzypern

Lefke Belediyesi
137
Kazivera
86
Lefka
48
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Über das Projekt: Olympia Seaside ist das erste Projekt von Olympia Construction auf Zypern…
$639,051
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Über das Projekt: Olympia Seaside ist das erste Projekt von Olympia Construction auf Zypern…
$175,547
Eine Anfrage stellen
