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Wohnungen in Lefke District, Nordzypern

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Lefke Belediyesi
77
Kazivera
40
Lefka
36
77 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Fertige Wohnung 1+1 am Meer in Aphrodite Park Residence wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Der…
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Wohnung 3 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
🌊 Wohnung 2 + 1 im Komplex Aphrodite mit Meerblick - die erste Linie im Golf von MorfuStando…
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Wohnung 3 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Wohnung im Elite-Komplex Aphrodite Beach ResortGeräumige Wohnung 2 + 1 steht zum Verkauf in …
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Wohnung in Gaziveren im Projekt Aphrodite Park Residence wird Ihre Aufmerksamkeit auf sich z…
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stilvolle Wohnung in Aphrodite Park Residence an der MittelmeerküsteZu verkaufen stilvolle E…
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Wohnung in Kazivera, Nordzypern
Wohnung
Kazivera, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Verkauf eines neuen Studios vom Eigentümer in APHRODITE PARK RESIDENCE in NordzypernWir mach…
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Nordzypern: 1+1 Wohnung am Meer in Coastal Heaven, Gaziver – Investition und Leben an der Mi…
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Wohnung 4 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Nordzypern: 3+1 Wohnung in der ersten Linie des Meeres in Aphrodite Beach Resort mit Garten …
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Wohnung 3 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 3
Fläche 104 m²
$278,493
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 20
ALLGEMEINE PROJEKTMERKMALE:   PROJEKTNAME: ALPCAN TOWERS KEY WEST STANDORT: 35.1832…
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Wohnung in Kazivera, Nordzypern
Wohnung
Kazivera, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Verkauf eines neuen Studios vom Eigentümer in APHRODITE PARK RESIDENCE in NordzypernWir mach…
$73,289
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 10/12
Luxuriöse Wohnungen in Gehweite zum Meer in Lefke Nordzypern Die Wohnungen befinden sich in …
$290,965
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Fläche 105 m²
$108,368
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Penthouse 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 3/3
Immobilien zum Verkauf in einer Direkt am Meer Gelegenen Anlage in Gaziveren Gaziveren verfü…
$203,214
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Penthouse 4 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 9/9
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$578,760
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
$424,698
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/11
Wohnungen für Kurzzeitvermietungen in Nordzypern Gaziveren Die Wohnungen befinden sich in ei…
$225,152
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/13
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
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Wohnung 4 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Möblierte 3-Schlafzimmer-Wohnung mit Garten in Gaziveren, Nordzypern Gaziveren liegt an der …
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/14
Investitionswohnungen mit Meerblick in Lefke Nordzypern Diese Meer- und Aussichtswohnungen i…
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/13
Möblierte Wohnungen in einem exklusiven Komplex in Nordzypern Gaziveren liegt in Nordzypern,…
$93,351
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Penthouse 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 14/14
Investitionswohnungen mit Meerblick in Lefke Nordzypern Diese Meer- und Aussichtswohnungen i…
$171,783
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kazivera, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/12
Neuer Luxuskomplex in Nordzypern im Golf von Morfu an der ersten KüsteVerkauf vom Eigentümer…
$121,691
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 9/13
1-Schlafzimmer-Wohnung direkt am Meer Lifestyle im Aphrodite Wellness-Projekt in Gaziveren D…
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 61 m²
Etagenzahl 13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 11/13
Ferienwohnungen in der Nähe des Meeres auf Zypern - Guzelyurt | 36 Monate.Huzelyurt ist eine…
$187,711
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 104 m²
Stockwerk 1/11
Wohnungen in einem Gesundheitsthemenkomplex am Strand in Nordzypern Lefke Die Wohnung befind…
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Wohnung 1 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/13
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Eigenschaftstypen in Lefke District

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Lefke District, Nordzypern

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