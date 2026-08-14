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Wohnungen am Meer in Lefke District, Nordzypern

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Lefke Belediyesi
77
Kazivera
40
Lefka
36
50 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 20
ALLGEMEINE PROJEKTMERKMALE:   PROJEKTNAME: ALPCAN TOWERS KEY WEST STANDORT: 35.1832…
$98,616
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 10/12
Luxuriöse Wohnungen in Gehweite zum Meer in Lefke Nordzypern Die Wohnungen befinden sich in …
$290,965
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Penthouse 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 3/3
Immobilien zum Verkauf in einer Direkt am Meer Gelegenen Anlage in Gaziveren Gaziveren verfü…
$203,214
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Penthouse 4 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 9/9
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren ist ein friedlic…
$578,760
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
$424,698
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/11
Wohnungen für Kurzzeitvermietungen in Nordzypern Gaziveren Die Wohnungen befinden sich in ei…
$225,152
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/13
Meer- und Bergblick-Wohnungen in Lefke Nordzypern Lefke ist ein beliebter Wohnraum in Güzely…
$256,203
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
$206,056
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Wohnung 4 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Möblierte 3-Schlafzimmer-Wohnung mit Garten in Gaziveren, Nordzypern Gaziveren liegt an der …
$237,499
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/14
Investitionswohnungen mit Meerblick in Lefke Nordzypern Diese Meer- und Aussichtswohnungen i…
$130,410
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/13
Möblierte Wohnungen in einem exklusiven Komplex in Nordzypern Gaziveren liegt in Nordzypern,…
$93,351
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Penthouse 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 14/14
Investitionswohnungen mit Meerblick in Lefke Nordzypern Diese Meer- und Aussichtswohnungen i…
$171,783
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 9/13
1-Schlafzimmer-Wohnung direkt am Meer Lifestyle im Aphrodite Wellness-Projekt in Gaziveren D…
$183,313
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
$202,059
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 11/13
Ferienwohnungen in der Nähe des Meeres auf Zypern - Guzelyurt | 36 Monate.Huzelyurt ist eine…
$187,711
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/11
Wohnungen in einem Gesundheitsthemenkomplex am Strand in Nordzypern Lefke Die Wohnung befind…
$351,991
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Wohnung 1 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/13
Meer- und Bergblick-Wohnungen in Lefke Nordzypern Lefke ist ein beliebter Wohnraum in Güzely…
$116,456
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/13
Wohnung am Meer in einem Wellness-Projekt in Gaziveren, Nordzypern Die Region Gaziveren lieg…
$155,743
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Wohnung 2 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 6/11
Geräumige 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Küstenleben in Gaziveren Nordzypern liegt an der Westkü…
$176,573
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren ist ein friedlic…
$310,445
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/9
Brandneue Wohnungen in Meeresnähe in Nordzypern Lefke Lefke ist ein historischer Ort und ein…
$162,802
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 6/12
Luxuriöse Wohnungen in Gehweite zum Meer in Lefke Nordzypern Die Wohnungen befinden sich in …
$203,214
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Wohnung 1 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/14
Investitionswohnungen mit Meerblick in Lefke Nordzypern Diese Meer- und Aussichtswohnungen i…
$103,866
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Wohnung 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/11
Wohnungen in einem Gesundheitsthemenkomplex am Strand in Nordzypern Lefke Die Wohnung befind…
$368,148
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Wohnung 1 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/11
Wohnungen für Kurzzeitvermietungen in Nordzypern Gaziveren Die Wohnungen befinden sich in ei…
$113,676
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Wohnung 1 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/9
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren ist ein friedlic…
$140,433
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 8/9
Brandneue Wohnungen in Meeresnähe in Nordzypern Lefke Lefke ist ein historischer Ort und ein…
$136,043
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Penthouse 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 13/13
Zu verkaufen Hotelzimmer direkt am Meer in der Güzelyurt Bay, Gaziveren Das in Nordzypern ge…
$595,500
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Penthouse 3 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 8/11
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe in Nordzypern Gaziveren Die Meerblick-Woh…
$230,582
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Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren ist ein friedlic…
$206,678
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Eigenschaftstypen in Lefke District

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Lefke District, Nordzypern

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