  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Golfplatz

Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
70
Trikomo
69
5 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,63M
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 272 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$695,985
Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 306 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,32M
AdriastarAdriastar
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 241 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$168,477
Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Über das Projekt: Das Olea Cyprus Project ist eine ruhige Wohnanlage der Noyanlar Group im …
$139,429
Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

