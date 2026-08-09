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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
69
Trikomo
67
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42 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 9/10
Immobilien in Fußläufiger Entfernung zum Meer in Nordzypern İskele İskele liegt im Nordosten…
$393,490
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$255,423
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 11/11
Wohnungen zum Verkauf in einer gut entwickelten Anlage in Nordkyrus İskele İskele, die Perle…
$909,856
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Privatstrand in İskele Bahçeler Die Insel Zypern liegt im Mit…
$290,093
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Penthouse 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$399,824
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$290,093
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$226,407
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 10/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$570,941
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex in İskele Zypern ist eine malerische Insel im …
$359,956
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage mit Swimmingpool in İskele Mit seinem kristallklaren …
$198,087
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer sicheren Anlage in İskele Boğaz İskele, eine der b…
$191,137
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$253,423
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 15/5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$472,702
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$447,417
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 9/9
Schicke Wohnungen in Gehweite zum Strand in Nordzypern İskele İskele (Trikomo) befindet sich…
$250,233
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Penthouse 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$155,965
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$294,542
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$215,036
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$335,540
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$194,094
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Penthouse 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe Berühmter Strände in Nordzypern Yeni Iskele Die Insel Zype…
$140,368
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 10/10
Wohnungen mit Meerblick in Nordzypern mit 8% Einkommen durch 3-Jahres-Mietgarantie İskele is…
$628,922
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf in Strandnähe in İskele Boğaz İskele, berühmt für seine einzigartigen …
$225,371
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex in Strandnähe in İskele, Nordzypern Die Wohnungen befinden sich i…
$219,846
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Penthouse 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$179,760
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in Bafra İskele Nordzypern ist ein himmlisches Ur…
$319,616
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex in Strandnähe in İskele, Nordzypern Die Wohnungen befinden sich i…
$186,076
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Meeres in İskele, Nordzypern Die Region İskele auf Zypern liegt an…
$195,637
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 14/14
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex vor Ort in Nordzypern İskele İskele ist eine glänzende …
$284,162
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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