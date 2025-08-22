Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Preis auf Anfrage
