  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Bergblick

Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Das Four Seasons Life-Projekt wird am schönsten und natürlichsten Ort des Mittelmeers ins Le…
$128,954
Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

