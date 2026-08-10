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Mehrstöckige Wohnungen in Trikomo, Nordzypern

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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zweigeschossiges 2+1 Stadthaus in Royal Sun 🌊🏡Zu verkaufen: gemütliches zweistöckiges Stadth…
$210,130
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
2-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 2-Zimmer-Stadthaus (…
$190,993
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 3-Zimmer-Stadthaus (…
$251,391
MwSt.
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LDV InvestLDV Invest
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Trikomo, Nordzypern
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
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