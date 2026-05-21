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Wohnungen mit Terrasse in Iskele Bahceler, Nordzypern

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1 Zimmer
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/8
Turnkey 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 65 qm im 2. Stock 600 Meter vom Meer entfernt.Wohnu…
$108,747
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
Ein Projekt, das Sie die Ruhe und die herrliche Natur von Iskele mit seinem attraktiven Desi…
$338,255
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Immobilienangaben in Iskele Bahceler, Nordzypern

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