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Wohnung mit Garten kaufen in Iskele Bahceler, Nordzypern

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1 Zimmer
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/8
Turnkey 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 65 qm im 2. Stock 600 Meter vom Meer entfernt.Wohnu…
$108,747
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Wohnung 2 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung 1 + 1 in der malerischen Stadt Iskele North Cyprus! Dieser mod…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Iskele Bahceler, Nordzypern

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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